Quem assumir o cargo de premiê terá uma visão diferente de Macron, afirma especialista

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta quinta-feira (5), Igor Lucena, especialista em relações internacionais, explicou que após Michel Barnier ser derrubado do cargo de primeiro-ministro, na última quarta-feira (4), depois de apenas três meses no poder, é muito difícil que os partidos de direita tentem assumir o posto, já que querem enfraquecer Emmanuel Macron .



No entanto, segundo Lucena, independentemente de quem assumir o lugar de Barnier, terá uma visão ideológica diferente do presidente, que planeja fazer reformas e diminuir o déficit público da França — algo que “deve acontecer apenas quando Emmanuel Macron sair do poder”.