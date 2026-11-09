Representantes do G7 discutem impacto das eleições nos EUA

Os ministros das Relações Exteriores e o G7 se reuniram nesta segunda-feira (9) em Paris para discutir os impactos das eleições de meio de mandato em assuntos de interesse comum.



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