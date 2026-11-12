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Representantes dos EUA se encontram com Vladimir Putin

Reunião acontece após negociações trilaterais para tentar pôr fim ao conflito na Ucrânia

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Representantes dos Estados Unidos estão em Moscou para dialogar com o presidente russo Vladimir Putin sobre a guerra na Ucrânia. O encontro ocorre após reuniões nos Emirados Árabes Unidos entre líderes russos, ucranianos e americanos, que não resultaram em acordos concretos. O principal obstáculo é a questão territorial.

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