Rússia afirma ter derrubado 59 drones ucranianos; dois estavam a caminho de Moscou

O Kremlin afirmou ter destruído 59 drones ucranianos nesta segunda-feira (18). Dois estavam a caminho de Moscou, em resposta ao ataque massivo que deixou 11 mortos e mais de 20 feridos em Odessa, no fim de semana. “Esses ataques ‘olho por olho’ têm muito mais impacto de aterrorizar a população, do que mudar o cenário de guerra. Na prática, é uma ferramenta política”, afirmou Vladimir Feijó, analista internacional e professor da Uni-Arnaldo, em entrevista para a RECORD NEWS, sobre as ofensivas incessantes entre os dois países.



O especialista ainda crê em uma nova tomada de direção na guerra após os EUA autorizarem o uso de mísseis de longo alcance pelo exército ucraniano.