'Sem dúvida, estamos entrando em uma nova fase da guerra na Ucrânia', explica professor

O professor de relações interacionais Leonardo Trevisan afirmou, nesta terça-feira (26), em entrevista à RECORD NEWS, que a aproximação da Coreia do Norte com a Rússia é incontestável, o que interfere diretamente no conflito contra a Ucrânia — já que militares e armas norte-coreanas teriam sido enviadas para o exército russo, o que os países negam, apesar das acusações da Coreia do Sul e de Volodymyr Zelensky. Por conta disso, segundo Trevisan, “estamos entrando em uma nova fase da guerra na Ucrânia”.



Por fim, o professor explicou que até mesmo terroristas Houthis foram para Moscou para adentrar no conflito. A Coreia do Norte também estaria expandindo sua fábrica de mísseis balísticos que seriam usados pela Rússia durante a guerra.