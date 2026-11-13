Senado aprova texto-base do pacote fiscal do governo

O Senado aprovou nesta quinta-feira (12) o ajuste fiscal que prevê uma economia de até R$ 60 bilhões. Entre as medidas estão previstos cortes de incentivos fiscais e uma trava extra para gastos públicos. Já sobre os supersalários, o Congresso terá 120 dias para votar as regras que limitam os penduricalhos no serviço público.



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