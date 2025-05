Painel brasileiro é destaque em exposição realizada em Osaka, no Japão

O Brasil marcou presença na Expo Osaka, realizada na cidade japonesa entre 13 de abril e 13 de outubro, com um pavilhão em homenagem ao meio ambiente e às conexões entre diferentes culturas ao redor do mundo.



Com curadoria de Bia Lessa, a exposição apresenta esculturas infláveis que parecem se mover sozinhas. “Que todos entendam que as barreiras, elas não podem ser barreiras, elas têm que ser diversidade”, comentou Bia.



A mostra prevê receber 28 milhões de visitantes até o encerramento em outubro. Osaka , conhecida por seu turismo cultural, atrai mais de 15 milhões de turistas anualmente.



Em 2025, celebram-se os 150 anos de amizade entre Brasil e Japão. Atualmente, vivem no Brasil 2,7 milhões de descendentes de japoneses. Já no Japão, são 210 mil brasileiros.