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Superávit comercial da China ultrapassa marca de US$ 1 trilhão

Economia estaria vulnerável à demanda internacional e investimentos em inteligência artificial

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O superávit comercial da China ultrapassou a marca de um trilhão de dólares. A demanda global por infraestrutura e produtos voltados à IA impulsionou as exportações.

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