Terceira Guerra Mundial? Entenda por que Putin acredita que conflito ganhou escala global

O presidente da Rússia, Vladimir Putin , afirmou nesta quinta-feira (21) que a guerra contra a Ucrânia ganhou caráter mundial após bombardeios ucranianos terem utilizado mísseis americanos e britânicos . Manuel Furriela, especialista em direito internacional, comentou o tema em entrevista ao programa Conexão Record News nesta sexta-feira (22).



Segundo Furriela, para os russos, o apoio militar da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e dos Estados Unidos aos ucranianos "ultrapassa os limites aceitáveis". “Segundo essa teoria, quando se tem um conflito em que existe o apoio de outras partes, essa ajuda não pode ser forte ou substancial a ponto de haver uma reversão do conflito”, explicou o especialista. “Caso contrário, haveria a consideração de que esses que apoiaram também estão na guerra.”