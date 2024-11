'Todos seriam vítimas', diz professor sobre o uso de armas nucleares na guerra Ucrânia x Rússia

Após Vladimir Putin assinar um documento que amplia o uso de armas nucleares caso o território russo for atacado por esse tipo de armamento, o professor Vitelio Brustolin afirmou, em entrevista à RECORD NEWS, nesta terça-feira (19), que todos na Europa sentiriam os impactos da radiação. "Muita gente está morrendo nessa guerra.[...] Todos seriam vítimas do uso de armas nucleares."



Segundo Brustolin, essa atitude do presidente russo foi uma forma de dissuasão, já que, com a política antiga, já seria possível essa resposta militar.