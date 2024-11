Ucrânia x Rússia: envio de tropas norte-coreanas pode tornar a guerra global; entenda

Igor Lucena, doutor em relações internacionais, afirmou, em entrevista ao Conexão Record News nesta terça-feira (29), que, caso a Coreia do Norte se envolva no conflito entre Rússia e Ucrânia , seja por meio do fornecimento de armas ou do envio de soldados, a guerra poderá se tornar global. “Estamos falando de um país do leste asiático enviando tropas para um conflito na Europa. Isso pode fazer com que os americanos liberem as restrições ao uso de armas”, explicou Lucena. “Até mesmo a Coreia do Sul já disse que vai enviar equipamentos militares para os ucranianos. Isso torna o conflito muito mais perigoso e complexo.”



O Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou, nesta segunda-feira (28), que não vai impor novos limites ao uso de armas americanas, caso a Coreia do Norte se envolva no conflito na Ucrânia. O Pentágono estimou que 10 mil soldados norte-coreanos estariam sendo treinados no leste da Rússia, mas não confirmou se parte dessa tropa já se encontra em Kursk, região russa parcialmente controlada pelo exército ucraniano.