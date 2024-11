Rússia preocupa Ocidente com alianças com China, Coreia do Norte e Irã

"Situação de crescente atrito entre blocos militares", cita o analista internacional Vladimir Feijó, sobre o atual estágio da guerra entre Rússia e Ucrânia . Durante entrevista à RECORD NEWS, ele fala sobre a confirmação de que soldados norte-coreanos foram enviados à Rússia. “Moscou está em uma aliança interminável com a China, tem um tratado de defesa recíproca com a Coreia do Norte e possivelmente deve assinar um acordo militar com o Irã também”, analisa Feijó. Ele diz que, após as eleições norte-americanas, a Coreia do Sul pode declarar apoio à Ucrânia e enviar soldados para o Leste Europeu.