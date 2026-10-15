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Veja como será transição da escala de trabalho 6x1 para 5x2

Entenda como mudanças vão impactar outras escalas e regimes especiais

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O Senado aprovou uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que altera a carga horária dos trabalhadores brasileiros.

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