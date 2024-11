'Vitória de Trump pode ser o fim do apoio à Ucrânia', analisa professor

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta sexta-feira (1º), o professor de relações internacionais da UERJ Paulo Velasco comenta a reta final das eleições americanas e as consequências da vitória de Donald Trump ou Kamala Harris para o futuro do apoio a Israel e Ucrânia.



Segundo Velasco, caso Trump seja eleito, é esperado que o apoio americano à Ucrânia se encerre, devido aos conflitos com o presidente Volodymyr Zelensky — o que prejudicará o país na guerra com a Rússia. Se Kamala Harris vencer a disputa eleitoral, o especialista aponta que a situação será administrada de forma semelhante ao atual governo de Joe Biden, do qual ela é vice-presidente.