Xi Jinping pede reunificação pacífica com Taiwan

O presidente da China, Xi Jinping, reiterou a intenção de buscar uma reunificação pacífica com Taiwan, mas não descartou completamente o uso da força para atingir esse objetivo. A China considera Taiwan parte do seu território e tem oferecido um modelo de autonomia, "um país, dois sistemas", que é rejeitado pelos principais partidos políticos taiwaneses.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!