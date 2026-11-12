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Xi Jinping pede reunificação pacífica com Taiwan

China considera ilha como parte do próprio território e oferece modelo de 'um país, dois sistemas'

Conexão Record News|Do R7

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O presidente da China, Xi Jinping, reiterou a intenção de buscar uma reunificação pacífica com Taiwan, mas não descartou completamente o uso da força para atingir esse objetivo. A China considera Taiwan parte do seu território e tem oferecido um modelo de autonomia, "um país, dois sistemas", que é rejeitado pelos principais partidos políticos taiwaneses.

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