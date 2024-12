Zelensky x Putin: entrada da Ucrânia na Otan ainda não está em pauta, afirma professor

Após Volodymyr Zelensky afirmar, neste domingo (1°), que só aceitaria um cessar-fogo com a Rússia caso a Ucrânia tivesse proteção da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e que a entrada na aliança seria de extrema importância para a sobrevivência do país, ainda que existem diversos componentes para essa possível trégua.



Segundo Bruno Pasquarelli, professor e doutor em ciência política, em entrevista para a RECORD NEWS, a eleição de Donald Trump, os acordos feitos com os EUA e o discurso do presidente ucraniano sobre a Otan são os principais fatores que podem interferir nesse assunto. Por fim, Bruno disse que o acordo seria de apenas uma linha militar de defesa na fronteira da Ucrânia , mas que a entrada do país na Otan ainda não está em pauta.