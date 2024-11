Nova arma da Rússia pode ter como alvo base militar da Otan na Europa, diz especialista

O novo míssil balístico intercontinental da Rússia pode ter como alvo uma base militar da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) na Polônia, afirmou o doutor em direito internacional Vladimir Feijó, em entrevista à RECORD NEWS, nesta segunda-feira (25). Segundo o especialista, o presidente russo, Vladimir Putin, e o ministro de Defesa russa, Andrei Belousov, chegaram a nominar possíveis destinos do míssil quando falaram sobre o ataque realizado na Ucrânia durante a semana passada.



“A Ucrânia coletou dados do ataque e deve compartilhá-los com seus parceiros de defesa, sobretudo a Otan, para que possam defender seu território e evitar que essa arma seja novamente utilizada no conflito”, explicou Feijó. O especialista disse que o novo armamento da Rússia consegue ter duas mudanças de alvo após o lançamento.