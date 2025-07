Brasil avança às semifinais após vitória sobre Paraguai na Copa América Seleção feminina lidera grupo B com vitória tranquila; desafio contra Colômbia será decisivo Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 18h39 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h39 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A seleção brasileira feminina venceu o Paraguai e avançou às semifinais da Copa América.

Yasmin foi destaque com dois gols, enquanto Amanda Gutierrez e Duda Sampaio também marcaram.

Brasil lidera o Grupo B com nove pontos, mas sofreu seu primeiro gol na competição.

O próximo jogo contra a Colômbia será decisivo para a liderança do grupo.

Seleção vence mais uma, mas gol sofrido liga 'sinal de alerta', diz Nayara Inorro

A seleção brasileira de futebol feminino garantiu sua vaga nas semifinais da Copa América ao vencer o Paraguai por um placar convincente. Com nove pontos acumulados no Grupo B, o Brasil lidera a tabela. Na partida, Yasmin brilhou com dois gols, enquanto Amanda Gutierrez e Duda Sampaio também marcaram. Cláudia Martinez descontou para o Paraguai.

Apesar de sofrer seu primeiro gol na competição, a seleção brasileira mantém-se como favorita ao título devido ao desempenho consistente. A Colômbia também avançou no grupo após uma goleada histórica sobre a Bolívia.

Nayara Inorro destacou a importância de manter a concentração durante as partidas. Ela alertou que falhas como a ocorrida contra o Paraguai podem ser prejudiciais contra adversários mais fortes.

O técnico Arthur Elias elogiou a evolução da equipe e ressaltou a importância de corrigir erros para melhorar ainda mais nas próximas partidas. O Brasil enfrentará a Colômbia no próximo jogo para decidir quem ficará com a liderança do grupo.

