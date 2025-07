Brasileira Edina Alves apita semifinal da Eurocopa feminina

Nesta quarta (23), Espanha e Alemanha se enfrentam pela semifinal da Eurocopa feminina de futebol . O confronto terá participação brasileira. A árbitra Edina Alves foi escalada para apitar a partida.



Edina já está na história do futebol brasileiro, como maior destaque da arbitragem feminina do Brasil. Ela já tem no currículo uma final do Campeonato Paulista masculino da Série A1, jogos da Série A do Campeonato Brasileiro masculino, jogos da Copa do Mundo feminina, Mundial de Clubes masculino, Copa América masculina e Jogos Olímpicos.



No torneio europeu, ela já comandou os jogos entre Dinamarca e Suécia, e Inglaterra e Holanda, ambos na primeira fase do torneio. Agora, ao lado das assistentes Neuza Back e Fabrini Bevilaqua, ela vai comandar um dos jogos mais importantes da competição. "Foi um sonho realizado", afirmou Edina sobre a oportunidade.



Veja também: Arthur Elias, treinador da seleção brasileira feminina, falou sobre a Copa do Mundo de 2027 . O técnico comentou a importância da experiência das jogadoras que ainda não participaram de grandes competições como a Copa do Mundo ou as Olimpíadas. "Esse é o principal fator, já que para algumas jogadoras, essa é a última oportunidade de disputar uma competição oficial. Ainda teremos grandes jogos, que também são importantes, mas acho que o principal é dar essa experiência", concluiu Elias.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS .