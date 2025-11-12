Logo R7.com
Corinthians acerta com atacante do Bahia para a próxima temporada

Clube paulista aguarda a resolução de questões burocráticas para anunciar oficialmente o novo reforço do futebol feminino

Elas com a Bola|Do R7

Brabas do Timão terão reforço de Rhaizza para 2026 Reprodução/Instagram @rhaizza.07

As Brabas do Timão devem contar com o reforço da atacante Rhaizza para a temporada 2026 do futebol feminino.

De acordo com apuração do programa Elas com a Bola, a jogadora, que defendeu as cores do Bahia neste ano, tem tudo certo para jogar no Corinthians. No entanto, o clube ainda tem questões burocráticas a serem resolvidas antes do anúncio.

Natural do Rio de Janeiro, Rhaizza tem 26 anos e já atuou por Vasco e Flamengo, além de passagens por Turquia e Albânia. Em 2025, ela disputou 20 jogos e anotou seis gols.

