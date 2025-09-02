Jogadoras superam a depressão e expõem desafios da saúde mental no futebol feminino Kika Brandino e Karla Alves, atletas de Botafogo e São Paulo, explicam como foram suas experiências ao enfrentar a doença Elas com a Bola|Ana Mello*, do R7 02/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Kika Brandino e Karla Alves superaram a depressão e compartilham suas experiências com a doença.

Kika enfrentou crises em 2023, recebeu apoio familiar e médico, e voltou a jogar.

Karla lidou com a depressão pela primeira vez em 2019 e passou por um segundo episódio em 2023, agora com sintomas de ansiedade.

Ambas buscam crescimento profissional, com Kika se dedicando ao futebol e Karla aspirando a se tornar técnica. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Karla Alves, do São Paulo, e Kika Brandino, do Botafogo, fizeram relatos comoventes ao programa 'Elas com a Bola' Reprodução/Instagram @karlaalvesmac e @henriquelima.photo

Dentro de um campo, as batalhas físicas, técnicas, táticas e emocionais se sucedem diante das oponentes. Fora, o adversário pode estar na própria mente, mas há como vencê-lo. Duas jogadoras de dois grandes times do futebol feminino brasileiro enfrentaram essa batalha e resolveram contar como conseguiram superar a depressão.

As atletas Kika Brandino, do Botafogo, e Karla Alves, do São Paulo, deram seus depoimentos para o programa Elas com a Bola, da RECORD NEWS, no qual contaram como descobriram a doença, os desafios para encará-la e o apoio que tiveram para conseguirem seguir atuando nos gramados.

O surgimento da doença

Kika Brandino afirmou que suas crises começaram em 2023, durante o período em que ela atuou pelo São Paulo.

Passados oito meses, o entendimento recaiu sobre ela, percebendo então a gravidade do seu estado mental, de saúde e emocional, conseguindo então conversar com seus familiares e amigos.

“Tentei trocar de ambiente, de trabalho [...] mas eu já estava num ponto que era eu, era eu comigo mesma”, afirmou a atleta.

Em seguida ela foi para o Atlético-MG, onde ficou por aproximadamente 40 dias. No Galo, ela tomou a decisão de se afastar por um tempo a fim de se ressignificar e buscar ajuda médica especializada; acabou voltando para o gramado com tudo, e hoje tem jogado pelo Botafogo com mais garra e alegria.

Já para Karla Alves as coisas foram diferentes.

Em 2019, com apenas 19 anos, a jogadora, que na época defendia o Palmeiras, teve seu primeiro contato com a doença psiquiátrica: “Eu não entendia muito bem o que tava acontecendo; foi um diagnóstico fácil, meus sintomas estavam bem avançados no primeiro psiquiatra que fui”.

Saindo de casa aos 12 anos e perdendo o amparo familiar, a jogadora expõe o quão difícil foi perder a infância e ter que crescer para viver o sonho de jogar futebol.

“Os prós e os contras né?! O contra veio em 2019 e me baqueou muito. Precisei passar pela depressão”, disse a atleta.

Já seu segundo período de batalhas intensas foi em 2023, quando foi integrante do Real Brasília e enfrentou sua segunda depressão.

“Nessa época [...] vieram sintomas diferentes. Na primeira eu me sentia muito deprimida, triste, e na segunda veio a ansiedade”, explica Karla.

O apoio na luta pela cura

O amor felino foi um dos grandes apoios para a meia do São Paulo, Karla; a jogadora comenta que teve um gato durante o período da sua primeira depressão e seu parceiro foi seu reestruturador nos dias complexos e angustiantes.

“Eu tenho meu gato que faleceu tatuado aqui [ela aponta para o braço], ele foi muito importante para mim, porque eu ganhei ele em uma época muito difícil da minha vida [...] ganhei ele de outra atleta”, ressaltou a jogadora.

Já para a jogadora do Botafogo, não houve pets envolvidos, mas uma amiga que também era sua médica; Kika lembrou dos bons tempos e das conversas longas e profundas com a doutora do time feminino do Galo, Andrezza Mendes, que a incentivou a sempre se abrir e procurar por ajuda especializada.

“No Galo, eu tive uma pessoa que foi muito importante para que eu tomasse a decisão de ‘pô eu não to bem, eu preciso deixar um pouquinho o futebol de lado, aquilo que eu amo, porque tem algo mais importante que isso, que é a minha vida’”, expressa a atleta.

A necessidade de acompanhamento médico

Kika Brandino atuando pelo Botafogo Reprodução/Instagram @arthurbarreto.photo

“Fiquei durante 40 dias no clube, e durante esses 40 dias a gente teve conversas constantes”, diz Kika ao mencionar Andrezza, médica do Atlético-MG.

Para a atleta, a doutora foi uma peça essencial durante sua passagem no Galo, onde também teve amparo tanto do clube quanto de suas companheiras, já que o time e comissão técnica tinham consciência da situação dela desde o início.

Por barreiras mentais imposta pela doença, após a jogadora publicar em suas redes sociais seu afastamento do clube e do futebol, ela “deixou o celular”, mesmo sabendo que viriam mensagens positivas e de encorajamento para a superação.

“No momento ali parece que, por mais que a gente saiba que tenha muita coisa boa no processo, a gente não quer ver porque o ruim pesa muito”, expressa a atleta.

Kika Brandino relatou que hoje vai em todas as suas consultas, recebe as receitas para medicamentos e participa dos acompanhamentos mensalmente.

No caso de Karla, quando passou pela sua primeira depressão em 2019, a atleta confessa que não deu a importância para o tratamento e, depois de um tempo, parou de ir aos acompanhamentos médicos. Com isso, em 2023 a doença voltou e com uma cara diferente.

“Na primeira eu me sentia deprimida, triste e nessa segunda ela veio com muitos sintomas de ansiedade”, declara a jogadora.

Hoje, Karla Alves tem um acompanhamento ininterrupto e expressa satisfação em conseguir conversar com suas colegas de time sobre a seriedade do tratamento psiquiátrico e terapêutico para a depressão.

“Aqui dentro [no clube] a gente também tem uma psicóloga, que se precisar ela está ali para dar todo o suporte, mas eu converso muito com as meninas sobre essa questão de saúde mental e acredito que 90%, 95% das meninas têm o acompanhamento psicológico individual”, relata a atleta tricolor.

Planos para o futuro no esporte

Passada a tempestade, hora de olhar para o futuro. E ambas as atletas anseiam crescer dentro do futebol.

“Eu fico feliz por ter deixado coisas boas, e ainda mais feliz pelo Botafogo ter acreditado em mim depois de um momento delicado. Me abriu portas, e confiaram na Kika atleta e não na Kika que estava afastada por conta da depressão”, diz a botafoguense.

Depois de superar a depressão, Karla Alves sonha em se tornar treinadora Reprodução/Instagram - @karlaalvesmac

Com os olhos brilhando, a jogadora do Botafogo expressa sua animação em correr e se esforçar para se tornar sua melhor versão dentro e fora do campo. “Agora, eu quero só entregar o melhor para o clube”, completa.

Já Karla, com um sorriso de ponta a ponta, revela que seu interesse é se tornar técnica após sua aposentadoria.

“No ano passado eu tirei a minha licença B, então hoje eu posso treinar uma categoria de base”, diz a jogadora, que já pensa na licença A e, depois, a Pro.

“Eu acho que desde muito cedo eu percebi essas características em mim, de liderança dentro de campo, de conseguir coordenar e ajudar as meninas. Não é um plano definido, mas é uma das coisas que ficam na minha mente porque eu acho que tenho uma boa vocação para isso”, afirma Karla, que tem como grande inspiração no esporte o português CR7.

“Sou fascinada pelo Cristiano Ronaldo. Quando comecei a abrir os olhos para o futebol, era ele que eu via. Tinha fotos no meu quarto, aquela coisa de fã de pop. Não só pelo futebol, pela mentalidade dele também. Para mim, é o maior atleta que já pisou na face da Terra”, elogia.

*Sob supervisão de Arnaldo Pagano, editor do R7