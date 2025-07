Léo Mendes retorna à Ferroviária para liderar time feminino Técnico expressa expectativas em nova fase na Arena da Fonte Luminosa Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 17h39 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h39 ) twitter

Léo Mendes está de volta à Ferroviária como treinador da equipe feminina, trazendo consigo experiência acumulada ao longo dos anos. Apresentado na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, ele destacou sua satisfação em retornar à cidade que considera sua casa.

Durante a apresentação, Léo compartilhou suas expectativas para este novo desafio, enfatizando a importância de um bom relacionamento com as jogadoras e a torcida para alcançar resultados positivos. Ele também refletiu sobre sua trajetória no clube e seu desejo de usar essa experiência para promover um ambiente de desenvolvimento no time.

Além disso, Léo ressaltou a relevância do cuidado com os atletas e a compreensão das histórias de vida de cada jogadora para fomentar crescimento conjunto e bons resultados dentro de campo.

