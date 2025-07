Após três anos e três títulos estaduais, Regiane Santos deixa o comando do Sport Recife

O programa Elas com a Bola , exibido na última terça-feira (1°), destacou a saída da técnica Regiane Santos do comando do Sport Recife . Após três anos à frente do time feminino, a treinadora deixa um legado de conquistas, incluindo dois acessos à elite do futebol brasileiro (2022 e 2024) e três títulos pernambucanos consecutivos.



Apesar do histórico positivo, o clube anunciou o desligamento de Regiane após o rebaixamento na Série A1 do Campeonato Brasileiro , encerrando a competição sem nenhuma vitória. A diretoria agradeceu à treinadora “por toda dedicação, trabalho árduo e profissionalismo”.



Durante o programa, os comentaristas analisaram a decisão e o momento vivido pelas Leoas da Ilha. Matheus lembrou que, embora a treinadora tenha conquistado o acesso em 2023, a equipe não conseguiu se manter competitiva na elite .



