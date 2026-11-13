Logo R7.com
RecordPlus

Dirceu Lopes vai a treino das Cabulosas na Toca 1

Ídolo do Cruzeiro exalta a conquista da Libertadores Feminina e vê novo nível

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

Ídolo do Cruzeiro, Dirceu Lopes marcou presença no treino da equipe feminina. Veja!

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Cruzeiro
  • elas-com-a-bola
  • futebol-feminino

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.