'Elas com a Bola': Rosana Augusto será a primeira treinadora mulher do futebol feminino do Flamengo

Depois de derrotas para Palmeiras e Bragantino no Campeonato Brasileiro feminino, o Flamengo demitiu o treinador Maurício Salgado e agiu rápido para trazer Rosana Augusto , ex-jogadora da seleção brasileira e ex-treinadora da seleção brasileira sub-20. Nayara Inorro, comentarista do 'Elas com a Bola', avaliou que o rubro-negro acertou ao fazer a troca. "A demissão do Salgado não surpreende. Era difícil entender como um clube como o Flamengo, que tem um alto investimento, uma alta folha salarial, um elenco bom, não estava conseguindo entregar em campo", afirmou. Já a Ferroviária viveu um final de semana especial. O time de Araraquara (SP) venceu o Internacional pelo Brasileirão feminino e homenageou Mylena Carioca, que entrou em campo com a camisa grená cem vezes. "Só tenho a agradecer por tudo, é um dos clubes que me tornou uma excelente atleta, onde eu pude evoluir", disse, emocionada. E ainda: no dia 12 de maio, a cidade de São Paulo vai receber um encontro sobre liderança feminina no esporte, o Siga Summit. Júlia Fernanda Vicente conversou com Katie Simmonds, diretora comercial global da Siga. A instituição busca alcançar a integridade e a igualdade no esporte mundial.