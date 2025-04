Ferroviária vence o 3B da Amazônia fora de casa e reassume liderança do Brasileirão Feminino A1

A Ferroviária voltou à ponta da tabela do Brasileirão Feminino A1 após vencer o Instituto 3B por 1 a 0 na Arena da Amazônia, na noite de quarta-feira (16). O confronto marcou o encontro entre os extremos da classificação.



O único gol da partida saiu nos acréscimos do primeiro tempo. Millene recebeu passe de Camila e balançou a rede, garantindo a vitória das Guerreiras Grenás . Eleita craque do jogo, a atacante recebeu um troféu para celebrar seu terceiro gol com a camisa da Ferrinha.



Após a partida, as jogadoras Millene e Duda Santos convocaram a torcida para o próximo compromisso da equipe, agora contra o Internacional, que será decisivo na briga pelas primeiras posições da tabela.



