O Centro de Treinamento 1 do Mirassol foi selecionado pela Fifa para integrar o catálogo oficial de instalações que será apresentado às seleções participantes da Copa do Mundo Feminina de 2027.



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