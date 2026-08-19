Empreendedor não deixa claro propósito da ‘Melanin’ e cai na fase do elevador Rui Rodrigues iria usar o valor para estruturar as áreas jurídica, financeira e comercial, além de desenvolver um site e aplicativo

Elevator Pitch Brasil |Do R7 19/08/2026 - 09h22 (Atualizado em 19/08/2026 - 09h22 ) X (Twitter)

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