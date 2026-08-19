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Empreendedor não deixa claro propósito da ‘Melanin’ e cai na fase do elevador

Rui Rodrigues iria usar o valor para estruturar as áreas jurídica, financeira e comercial, além de desenvolver um site e aplicativo

Elevator Pitch Brasil |Do R7

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Rui Rodrigues foi desclassificado pelos titãs do Elevator Pitch Brasil ao apresentar a “Melanin”, empresa que busca contratar mão de obra preta, periférica e LGBTQIAPN+.


O empreendedor pediu R$ 400 mil para estruturar as áreas jurídica, financeira e comercial, além de desenvolver um site e aplicativo com uma trilha de conhecimento para os prestadores. Para os jurados, a apresentação não deixou claro qual era exatamente o serviço oferecido. 

 “Não entendi se era evento, se ele contrata ou se ele terceiriza mão de obra para eventos ou…Não sei”, afirmou Natalia Beauty. Após a votação, os investidores consideraram que o excesso de informações tornou o pitch confuso e dificultou a compreensão do modelo de negócio.

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