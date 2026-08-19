Ex-atleta combina aluguel e aquisição de imóvel em negócio que conquistou os titãs
Firmeza Token propõe solução para déficit habitacional usando modelo 'rent to own' e ‘blockchain’
A startup Firmeza Token tem uma grande ambição: solucionar o problema do acesso à casa própria no Brasil. Utilizando a tecnologia blockchain e o conceito de rent to own, a iniciativa visa facilitar a aquisição de um imóvel de maneira gradual e sem juros ou dívidas prolongadas.
Com um pedido de aporte de R$ 1 milhão, o projeto idealizado pela ex-atleta olímpica Aline Silva conquistou os titãs, que destacaram a capacidade de democratização do acesso à moradia e o potencial de benefício social.
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