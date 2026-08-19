Projeto resgata brincadeiras de rua e emociona investidores, mas é reprovado

O ‘Na Rua Sem Wi-Fi Eventos’, fundado por Anderson Vieira, levou ao Elevator Pitch Brasil uma missão nostálgica e social: resgatar brincadeiras tradicionais como taco, pião e rolimã para incentivar a convivência familiar e combater problemas como sedentarismo e estresse infantil.





Há sete anos no mercado, o negócio realiza eventos em escolas, igrejas, shoppings e espaços públicos pelo país e buscava um aporte de R$ 620 mil para ampliar a operação, adquirir equipamentos e expandir para novos estados. Apesar de emocionar parte dos investidores com a proposta de reconectar crianças ao mundo real, Anderson não conseguiu avançar no programa.



