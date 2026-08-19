Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Projeto resgata brincadeiras de rua e emociona investidores, mas é reprovado

Com sete anos de atuação, empresa realiza eventos em escolas, shoppings e espaços públicos para incentivar crianças a deixarem as telas de lado

Elevator Pitch Brasil |Do R7

  • Google News

O ‘Na Rua Sem Wi-Fi Eventos’, fundado por Anderson Vieira, levou ao Elevator Pitch Brasil uma missão nostálgica e social: resgatar brincadeiras tradicionais como taco, pião e rolimã para incentivar a convivência familiar e combater problemas como sedentarismo e estresse infantil.


Há sete anos no mercado, o negócio realiza eventos em escolas, igrejas, shoppings e espaços públicos pelo país e buscava um aporte de R$ 620 mil para ampliar a operação, adquirir equipamentos e expandir para novos estados. Apesar de emocionar parte dos investidores com a proposta de reconectar crianças ao mundo real, Anderson não conseguiu avançar no programa.

Os jurados elogiaram a relevância da missão, mas apontaram falta de clareza na apresentação e no modelo de negócios, especialmente em relação ao pedido de investimento. Ainda assim, o projeto despertou identificação entre os avaliadores. “Eu acho que isso é vital. A gente voltar a se conectar no mundo real. A gente está perdendo isso”, afirmou João Brasio, reforçando o potencial da iniciativa mesmo diante da reprovação.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • elevator-pitch-brasil
  • empreendedorismo
  • empresario
  • brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.