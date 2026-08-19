Projeto resgata brincadeiras de rua e emociona investidores, mas é reprovado
Com sete anos de atuação, empresa realiza eventos em escolas, shoppings e espaços públicos para incentivar crianças a deixarem as telas de lado
O ‘Na Rua Sem Wi-Fi Eventos’, fundado por Anderson Vieira, levou ao Elevator Pitch Brasil uma missão nostálgica e social: resgatar brincadeiras tradicionais como taco, pião e rolimã para incentivar a convivência familiar e combater problemas como sedentarismo e estresse infantil.
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