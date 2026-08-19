'Qual o raciocínio para pedir R$ 1 milhão?': titãs detonam pitch da ‘Aqualink’

Camila Santos, moradora da Praia Grande , no litoral sul de São Paulo, e engenheira de projetos sociais, apresentou o Aqualink. O objetivo do projeto é analisar e prever enchentes e alagamentos na região. Durante a apresentação no Elevator Pitch Brasil , Camila destacou a urgência das mudanças climáticas e como todos podem se tornar refugiados climáticos devido a eventos extremos.





A proposta apresentada por Camila inclui um pedido de investimento inicial de R$ 1 milhão para implementar o piloto do Aqualink. Ela argumentou que esse valor seria necessário para colocar o Brasil na vanguarda da adaptação às mudanças climáticas atuais.



