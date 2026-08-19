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'Qual o raciocínio para pedir R$ 1 milhão?': titãs detonam pitch da ‘Aqualink’

Jurados reconhecem relevância do problema abordado, mas questionam falta de aprofundamento para a solução proposta

Elevator Pitch Brasil |Do R7

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Camila Santos, moradora da Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, e engenheira de projetos sociais, apresentou o Aqualink. O objetivo do projeto é analisar e prever enchentes e alagamentos na região. Durante a apresentação no Elevator Pitch Brasil, Camila destacou a urgência das mudanças climáticas e como todos podem se tornar refugiados climáticos devido a eventos extremos. 


A proposta apresentada por Camila inclui um pedido de investimento inicial de R$ 1 milhão para implementar o piloto do Aqualink. Ela argumentou que esse valor seria necessário para colocar o Brasil na vanguarda da adaptação às mudanças climáticas atuais.

Apesar da relevância do problema abordado, houve questionamentos dos titãs sobre a clareza da solução proposta. Embora reconhecessem a importância do tema levantado pela empreendedora, os avaliadores sentiram falta de detalhes específicos sobre como o Aqualink funcionaria na prática.

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