Startup de saúde hormonal chama a atenção dos titãs, mas fica pelo caminho
Noun apresentou uma plataforma para a saúde hormonal feminina, mas os jurados apontaram falta de clareza e de demonstrações sobre os resultados
A Noun Saúde Hormonal, startup fundada por Úrsula Ariel, apresentou no Elevator Pitch Brasil uma proposta para ampliar o acesso à saúde hormonal feminina por meio de uma plataforma que integra aplicativo e sistema web.
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