Startup de saúde hormonal chama a atenção dos titãs, mas fica pelo caminho

A Noun Saúde Hormonal, startup fundada por Úrsula Ariel, apresentou no Elevator Pitch Brasil uma proposta para ampliar o acesso à saúde hormonal feminina por meio de uma plataforma que integra aplicativo e sistema web.





Apesar do potencial da iniciativa e da receptividade à causa defendida pela fundadora, a Noun não foi aprovada para avançar no programa. Os jurados elogiaram o mercado e o propósito do projeto, mas apontaram falta de clareza na apresentação e ausência de protótipos ou demonstrações que comprovassem o estágio de desenvolvimento da solução.









Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo! “Eu acredito muito nesse projeto, nessa demanda, nesse público, em você. Mas, nesse momento, é um não para o programa, não para o projeto”, destacou Natalia Beauty, reforçando a confiança no futuro da startup mesmo diante da eliminação.

A empreendedora destacou sua trajetória e buscou um aporte de R$ 330 mil para desenvolver a tecnologia, estruturar a operação e ampliar o alcance do negócio. “Hoje o nosso propósito é elevar a saúde hormonal para todas as mulheres que tenham um ticket médio baixo”, afirmou.