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'Tiro certeiro': startup de educação conquista aprovação unânime no 'Elevator Pitch Brasil'

Tauan Matos apresentou a +1Code, que capacita jovens da periferia para o mercado de tecnologia, e ganhou o aporte de R$ 400mil

Elevator Pitch Brasil |Do R7

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Tauan Matos apresentou a +1Code durante o segundo episódio de Elevator Pitch Brasil, destacando a proposta da startup de ampliar o acesso à educação tecnológica para jovens da periferia. Fundada na zona leste de São Paulo, a +1Code oferece formação em programação, inglês voltado para tecnologia e apoio na trajetória acadêmica e profissional dos alunos.

Ao longo da avaliação, os investidores demonstraram interesse pelo potencial de impacto social do negócio, mas questionaram aspectos relacionados ao modelo de monetização, às certificações oferecidas e à metodologia de ensino. Tauan explicou que a empresa atua principalmente no modelo B2B, conectando jovens capacitados a empresas que buscam profissionais qualificados para o setor de tecnologia.

Para ampliar a atuação da startup, o empreendedor busca um investimento de R$ 400 mil. Segundo ele, os recursos serão utilizados para expandir as operações da +1Code e levar o projeto para novas comunidades.

A proposta foi bem recebida pelos investidores, que elogiaram a clareza, a autenticidade e o propósito social do negócio. Ao final da apresentação, Tauan conquistou a aprovação unânime dos jurados e reforçou o objetivo de continuar promovendo oportunidades e inclusão por meio da educação tecnológica.

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