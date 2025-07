Ceará vence Cruzeiro no Mineirão e altera liderança do Brasileirão Rodada do Brasileirão traz mudanças na liderança e polêmicas em campo Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 13h29 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h29 ) twitter

O Ceará derrotou o Cruzeiro por 2 a 1 no Mineirão, interrompendo a sequência de vitórias do time mineiro e alterando a liderança do Campeonato Brasileiro. Caio Jorge abriu o placar para o Cruzeiro, mas Galeano empatou e garantiu a vitória com seu segundo gol.

Além disso, São Paulo venceu o Fluminense por 3 a 1 e Flamengo superou o Atlético Mineiro por 1 a 0, reassumindo a liderança. A partida entre Vasco e Internacional terminou empatada em 1 a 1, com destaque para a controversa expulsão do goleiro vascaíno Léo Jardim. O Bahia também brilhou ao vencer o Juventude por 3 a 0.

No cenário internacional, João Félix foi anunciado como novo reforço do Al-Nassr para jogar ao lado de Cristiano Ronaldo.

