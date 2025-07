Flamengo vence Atlético Mineiro no Maracanã e assume liderança do Brasileirão

O Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0, no Maracanã, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. No primeiro tempo, um pênalti foi marcado pelo árbitro a favor do Flamengo, mas foi anulado após consulta no VAR. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Léo Ortiz, aos 30 minutos do segundo tempo, em uma cabeçada após cobrança de falta. A torcida demonstrou confiança na manutenção do primeiro lugar até o final do campeonato.



