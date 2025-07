Corinthians e Palmeiras renovam contratos de Yuri Alberto e Piquerez até 2030 Jogadores permanecem peças-chave em seus clubes Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 20h10 (Atualizado em 25/07/2025 - 20h10 ) twitter

Corinthians e Palmeiras acertam renovações de Yuri Alberto e Piquerez

O Corinthians garantiu a permanência de Yuri Alberto até julho de 2030. O atacante superou críticas iniciais para se tornar essencial à equipe, marcando 70 gols em 184 jogos desde sua chegada em 2022.

No Palmeiras, Joaquín Piquerez também estendeu seu contrato até 2030. O lateral uruguaio, que atua no clube desde 2021, já participou de 196 partidas, contribuindo com 16 gols e 17 assistências. Ele destacou a recepção calorosa no clube como fundamental para sua adaptação.

