Lesões preocupam São Paulo e Corinthians em rodada do Brasileirão
Arboleda, Carrillo e Memphis são desfalques importantes para seus times
Os clubes paulistas São Paulo e Corinthians enfrentam dificuldades com a ausência de jogadores lesionados para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. As lesões podem impactar significativamente o desempenho das equipes neste final de semana.
Após a partida da Copa do Brasil, o São Paulo enfrenta a preocupação com o zagueiro Arboleda, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. A ausência do jogador pode ser prolongada, afetando também a participação do time na Libertadores.
No Corinthians, os jogadores Carrillo e Memphis Depay estão fora de ação devido a lesões. Carrillo enfrenta um problema no ligamento do tornozelo, enquanto Memphis está com uma lesão na coxa. Ambas as baixas são significativas para o time, que recentemente venceu o Palmeiras.
