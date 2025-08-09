Lesões preocupam São Paulo e Corinthians em rodada do Brasileirão Arboleda, Carrillo e Memphis são desfalques importantes para seus times Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA São Paulo e Corinthians lidam com desfalques importantes por lesões.

Arboleda, do São Paulo, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda.

Carrillo e Memphis, do Corinthians, estão fora devido a problemas no tornozelo e na coxa.

As ausências podem impactar o desempenho das equipes no Campeonato Brasileiro e na Libertadores.

Os clubes paulistas São Paulo e Corinthians enfrentam dificuldades com a ausência de jogadores lesionados para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. As lesões podem impactar significativamente o desempenho das equipes neste final de semana.

Após a partida da Copa do Brasil, o São Paulo enfrenta a preocupação com o zagueiro Arboleda, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. A ausência do jogador pode ser prolongada, afetando também a participação do time na Libertadores.

No Corinthians, os jogadores Carrillo e Memphis Depay estão fora de ação devido a lesões. Carrillo enfrenta um problema no ligamento do tornozelo, enquanto Memphis está com uma lesão na coxa. Ambas as baixas são significativas para o time, que recentemente venceu o Palmeiras.

Arboleda, Memphis Depay e Carrillo devem desfalcar suas equipes

