Palmeiras reforça equipe com Ramón Sosa Atacante paraguaio substitui Estêvão; Gustavo Gómez destaca sua qualidade Esporte Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 19h48 (Atualizado em 15/07/2025 - 19h48 )

Gustavo Gómez valoriza contratação de Ramón Sosa pelo Palmeiras

O Palmeiras anunciou a contratação do atacante paraguaio Ramón Sosa como substituto de Estêvão. Gustavo Gómez, zagueiro do clube e compatriota de Sosa, elogiou a chegada do novo jogador, ressaltando sua qualidade técnica e importância para a equipe. Gómez destacou que já atuaram juntos pela seleção do Paraguai, o que pode facilitar o entrosamento no Palmeiras.

Enquanto isso, pela Copa Sul-Americana, Bahia e Vasco iniciam suas jornadas nos playoffs do torneio. O Bahia enfrenta o América de Cali na Arena Fonte Nova, enquanto o Vasco joga contra o Independiente del Valle no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. Ambos buscam avançar para as oitavas de final.

No cenário feminino, o Corinthians disputa a Teal Rising Cup nos Estados Unidos, enfrentando desafios devido à ausência de jogadoras convocadas para a Copa América.

