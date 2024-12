Com a mão na taça, Botafogo precisa apenas de um empate para se tornar campeão do Brasileirão

Com a vitória por 1 a 0 contra o Internacional, no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (4), o Botafogo encaminhou o título do Brasileirão , precisando apenas de um empate contra o time do São Paulo na última rodada. Já a vitória do vice-líder Palmeiras contra o Cruzeiro teve maior efeito para seu rival, o Corinthians , que garantiu lugar no G-8 e uma vaga na pré-Libertadores.



O Esporte Record News também trouxe a demissão de Gabriel Milito do comando do Atlético Mineiro, após a derrota por 2 a 0 contra o Vasco, os melhores momentos da Copinha Feminina 2024, como a vitória do Flamengo por 2 a 0 contra o Palmeiras.