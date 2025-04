Renato Gaúcho assume Fluminense às vésperas da segunda rodada do Brasileirão

O Fluminense anunciou, nesta quinta-feira (3), a contratação do treinador Renato Gaúcho. O ex-jogador, que já atuou pelo tricolor carioca, comandou a equipe outras seis vezes na carreira e agora deve permanecer até o fim de 2025. Mas dessa vez, ele chega sem muito tempo para treinar, já que assume a equipe na sexta-feira (4) e, no domingo (6), o clube enfrenta o Bragantino pelo Brasileirão .



Enquanto isso, o Flamengo entra em campo nesta quinta (3) contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, pela Libertadores . A equipe sob o comando de Felipe Luís não perdeu nenhum jogo em 2025, mas enfrentará dificuldades no confronto. O treinador não vai poder contar com Arrascaeta, Danilo, Pedro, Gerson, Plata, Vinã e Wesley — todos com problemas físicos.



