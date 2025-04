Palmeiras joga contra o Sporting Cristal pela Libertadores

O Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal nesta quinta-feira (3), em jogo pela Libertadores em Lima, no Peru. O clube paulista evoluiu com a recuperação do zagueiro Gustavo Gómez, e é esperado que o paraguaio consiga jogar pelo campeonato. No domingo (6), o Verdão joga contra o Sport, do Recife, em partida transmitida com exclusividade pela RECORD.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.



