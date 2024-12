Com o título inédito do Botafogo, relembre os times brasileiros campeões da Libertadores

Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense receberam um novo integrante no seleto grupo de times brasileiros campeões da Libertadores após a conquista do Botafogo, no último sábado (30). A lista se estende aos bicampeões Internacional e Cruzeiro, e aos tri — Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Santos e São Paulo.



O Esporte Record News desta segunda-feira (2) abordou ainda a comissão de impeachment instaurada contra Augusto Melo, presidente do Corinthians, além de trazer os destaques e os próximos jogos da Copinha Feminina 2024 — transmitida pela RECORD NEWS.