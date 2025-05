Tacadas de mestre! Jovem egípcio chama atenção com jogadas impressionantes no bilhar

Um jovem egípcio tem ganhado notoriedade nas redes sociais por divulgar vídeos mostrando seu talento no bilhar . Conhecido por suas jogadas complexas, ele vem se destacando como uma das grandes promessas do esporte no país.



Ainda estudante, o rapaz impressiona pela técnica refinada e pela capacidade de realizar movimentos que exigem alto nível de precisão e raciocínio. Segundo ele, o segredo está na repetição, no treinamento constante e na busca por aperfeiçoamento.



Com mais de 700 mil seguidores nas redes sociais, suas partidas e truques inspiram outros jovens a se aproximarem do jogo.