Com participação de Noah Centineo, ‘Com Carinho, Kitty’ chega à segunda temporada

O spin-off da famosa trilogia de filmes Para Todos os Garotos que Amei estreou, nesta semana, a segunda temporada. Com Carinho, Kitty conta a história da protagonista Kitty (Anna Cathcart), após ela decidir ficar no colégio na Coreia do Sul, na primeira temporada. Neste novo capítulo, a protagonista entra em uma aventura após encontrar uma carta antiga de sua mãe. Para os fãs de carteirinha: nesta temporada , Kitty conta com a ajuda de Peter Kavinsky, personagem famoso da trilogia original interpretado por Noah Centineo, que volta em uma participação especial.