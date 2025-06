Exposição de ‘construções para ratos’ chama a atenção e atrai visitantes na Suécia

Uma exposição na Suécia tem chamado a atenção de adultos e crianças com construções minúsculas feitas para ratinhos, em uma brincadeira para os humanos verem como seria o mundo para esses pequenos animais . O coletivo de arte de rua Anonymouse — uma brincadeira com as palavras anônimo e rato em inglês — levou para o museu farmácias, bares, abrigos e até lojas de discos, tudo em miniatura e cheio de detalhes. Os artistas afirmaram que criaram tudo pensando em algo que gostariam de encontrar quando eram crianças.