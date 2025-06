Talento e fofura: menina de 4 anos chama a atenção pelo talento no wakeboard

Uma menina de apenas 4 anos já pode ser considerada uma revelação do wakeboard, esporte aquático em que a pessoa faz manobras em uma prancha enquanto é puxada por uma lancha. Depois de apenas cinco sessões, a criança mostrou que leva jeito.



Antes de iniciar a prática, a garotinha ainda encara uma sequência de alongamentos na companhia do instrutor. No entanto, o verdadeiro show acontece na água, onde ela se sente totalmente à vontade em cima da prancha. Para os pais da atleta mirim, existe somente um problema nessa história toda: conseguir tirar a pequena esportista da piscina e levá-la de volta para casa.