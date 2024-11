Rosé e Ela Taubert: confira os destaques da semana no mundo da música

A semana trouxe grandes novidades no cenário musical. Rosé, integrante do grupo feminino sul-coreano Blackpink e conhecida pelo sucesso “ Apt .”, lançou o clipe da música "Number One Girl". A faixa coescrita e produzida por Bruno Mars, fará parte do primeiro álbum solo da artista, previsto para 6 de dezembro. A cantora colombiana Ela Taubert fez parceria com Joe Jonas na música “¿Cómo pasó?” que conquistou milhões de acessos nas plataformas de streaming. Aos 24 anos, Ela foi premiada como Artista Revelação no Grammy Latino este ano e é considerada a nova voz do pop colombiano. Além disso, a banda Twenty One Pilots divulgou sua nova música "The Line", tema da série "Arcane".