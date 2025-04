Documentário 'Stans', sobre o rapper Eminem, será lançado em junho em um festival em Londres

O rapper Eminem irá ganhar um novo documentário sobre a sua carreira e será lançado em um festival de cinema e música em Londres, no dia 2 de junho. Chamado de “Stans”, a produção explora a psicologia por trás da relação de Eminem e seus fãs, com entrevistas de funcionários do rapper e alguns fãs do artista.



O nome do filme é uma homenagem à música Stan, que completa 25 anos este ano. A faixa foi lançada em maio de 2000, sendo escutada mais de um bilhão de vezes apenas em uma plataforma de streaming. A música conta uma história fictícia de um fã obcecado por Eminem que escreve cartas para o artista, que não o responde.



O sucesso da faixa gerou o termo “Stan”, uma forma popular no mundo da música de descrever fãs obcecados por um artista.