Salão do automóvel de NY celebra 125 anos de histórias e evoluções na indústria automobilística

O salão internacional do automóvel de Nova York, nos Estados Unidos, celebra 125 anos de história neste ano. O local, que recebe multidões curiosas, ocupa mais de 90 m² e conta com centenas de veículos em exposição. Essa é a exposição automotiva mais antiga da América do Norte, além de acompanhar e ditar os rumos da indústria automobilística. A primeira edição, com veículos ainda a vapor, aconteceu em 1900 e contou com 69 fabricantes — número maior do que os presentes hoje em dia .