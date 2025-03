Gene Hackman deixa fortuna de US$ 80 milhões, mas não inclui os filhos Record News|Do canal Record News no YouTube 16/03/2025 - 22h00 (Atualizado em 17/03/2025 - 01h11 ) twitter

O ator Gene Hackman deixou uma fortuna avaliada em mais de US$ 80 milhões para sua esposa, Betsy Arakawa, e não mencionou seus três filhos no testamento. A decisão do ator de “Operação França” e “Os Imperdoáveis” pode desencadear uma disputa judicial, especialmente após a morte do casal em fevereiro deste ano. As informações são do site TMZ, que afirmou ter tido acesso aos documentos.

